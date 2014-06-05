Глава налоговой рассказал, когда состоится первый выпуск НДС-облигаций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в четверг сообщил первый заместитель министра доходов и сборов, курирующий налоговую службу, Игорь Билоус.

«По плану не раньше, чем 27 июня, мы готовим выпуск. Сейчас мы заканчиваем инвентаризацию сумм, которые подлежат к выпуску НДС-ОВГЗ», - отметил он.

Билоус также сообщил, что сумма первого транша выпуска НДС-ОВГЗ может быть выпущена за счет судебных решений, принятых в пользу плательщиков.

«Если нам повезет с цифрами, то может быть 10 млрд грн (сумма первого транша - УНИАН)», - добавил глава налоговой.

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Как сообщал УНИАН, 21 мая Кабмин принял решение выпустить НДС-облигации. Номинальная стоимость облигаций будет составлять 1 тыс. грн, срок обращения - 5 лет. Купон выплачивается раз в полгода вместе с амортизацией 10% основной суммы.

По оценкам МВФ, предельный объем выпуска НДС-облигаций может составить 16,7 млрд грн. Министр финансов Александр Шлапак говорил, что объем НДС-облигаций составит 16,4 млрд грн. В свою очередь, Билоус ранее отмечал, что выпуск бумаг, вероятнее всего, будет осуществлен несколькими траншами, первый из которых составит 5-7 млрд грн.

Миндоходов поручили предоставить все необходимые материалы инвентаризации плательщиков НДС, имеющих задолженность, для определения предельного объема выпуска бумаг. А в течение двух месяцев поручено подготовить и утвердить реестры инвентаризации, составленные на основе заявлений плательщиков налога, желающих оформить возмещение ценными бумагами.