Индексы Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы

Ростом основных котировок завершились в четверг торги на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о снижении всех основных ставок с целью стимулирования экономики еврозоны, сообщает ИТАР-ТАСС.

Индекс Dow Jones - важнейший показатель деловой активности в США - вырос на 98,58 пункта (0,59%), до 16836,11 пункта, достигнув таким образом нового исторического максимума. Индекс Standard & Poor`s 500 (включает 500 самых крупных компаний американского рынка) также обновил рекорд, прибавив 12,58 пункта (0,65%) и достигнув 1940,46 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 44,59 пункта (1,05%), до 4296,23 пункта.

Европейский центробанк в четверг принял решение снизить базовую ставку с 0,25 до 0,15%, маржинальную ставку - с 0,75 до 0,4%. Кроме того, впервые в истории еврозоны ставка по депозитам была снижена с нуля до отрицательного уровня -0,1%.

"Решение ЕЦБ снизить ставки - хорошая новость. Особенно на фоне того, что Федеральная резервная система постепенно сворачивает свою программу помощи американской экономике", - отметил аналитик инвестиционной компании Schaeffer`s Investment Research Джо Белл.

Вместе с тем рост американского фондового рынка несколько сдерживала слабая статистика по рынку труда: количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 312 тыс. вместо ожидавшихся 310 тыс.

В пятницу внимание трейдеров будет приковано к публикации ключевого отчета о состоянии рынка труда США за май. Эксперты прогнозируют замедление темпов роста занятости и небольшое увеличение безработицы, однако это, по их мнению, не помешает продолжающемуся восстановлению американской экономики.

В США завершается сезон корпоративной отчетности за первый квартал 2014 года. По итогам торгов на 7,4% упали акции крупной аптечной сети Rite Aide, представившей слабый прогноз на текущий год.

Акции интернет-ретейлера Amazon выросли на 5,5% на фоне сообщений СМИ о том, что на презентации 18 июня компания представит собственный смартфон.

Нефть на торгах в Нью-Йорке в четверг подешевела на $0,16 (0,16%). Фьючерсные контракты на ее поставки в июле заключались по цене $102,48 за баррель. Цена тройской унции золота выросла на $9 (0,72%), установившись на отметке $1253,30.

