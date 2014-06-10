Украинские акции на Варшавской бирже продолжают "поствыборный" рост

Индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG Ukraine на фоне дающей надежду на стабилизацию в Украине победы в президентских выборах Петра Порошенко продолжил расти и поднялся еще на 6,4%, приблизившись к максимальным своим значениям с начала апреля текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, главным мотором роста стали бумаги крупнейшей украинской компании на польском фондовом рынке, Kernel, которые подорожали за последние пять сессий на 11,4%.

Акции крупнейшего в Украине производителя подсолнечного масла и крупного экспортера зерновых снова стоили дороже 30 злотых за штуку - впервые с начала апреля (1 долл. = 3 злотых).

Малоликвидные бумаги судоходной KDM Shipping, которые в конце мая установили новый исторический минимум своей цены, на прошлой неделе подорожали на 17,1%.

Более динамично, чем другие акции, дорожали на прошлой неделе также бумаги производителя яиц Ovostar Union, прибавившие 7,4%.

Большинство других компаний, кроме сохранившей свою капитализацию на уровне предыдущей недели Agroton и подешевевшей на 1,5% Сoal Energy, поднялись в цене в пределах от 1% до 3%.

Украинский индекс, который вырос на фоне 2,2 плюса индикатора всего польского фондового рынка WIG, завершил неделю на уровне 359,69 пункта.

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Как сообщал УНИАН, за последнюю неделю мая, после того как стало известно о победе уже в первом туре внеочередных выборов президента Украины бизнесмена и проевропейского политика Петра Порошенко, WIG-Ukraine подскочил более чем на 7%, благодаря чему впервые в этому году завершил месячные торги на плюсе.

Украинский индекс, запущенный в мае 2011 года с базовых тысячи пунктов, достиг своего исторического минимума на уровне около 295 пунктов в марте текущего года после захвата Россией украинского полуострова Крым.