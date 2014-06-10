Поступления от приватизации за 5 месяцев составили 0,3% годового плана

Поступления от приватизации в январе-мае 2014 года составили 50,5 млн грн, или всего 0,3% от запланированных на этот год поступлений от приватизации, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

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Также сообщается, что поступления от аренды госимущества в январе-мае т.г. составили 400,3 млн грн, или 50% годового плана.

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Справка УНИАН. В соответствии с утвержденным на 2014 год государственным бюджетом, от приватизации планируется получить 19,4 млрд грн, от аренды – 840 млн грн.



