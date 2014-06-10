Украинцы уже купили «военных» облигаций на 12,2 млн гривень

«С 21 мая по 6 июня 2014 учреждениями Государственного сберегательного банка Украины было реализовано казначейских обязательств на сумму более 12,2 млн гривень, которые поступили в бюджет и направлены на удовлетворение насущных потребностей украинского войска», - говорится в сообщении.

Министерство отмечает рост интереса украинцев к этому проекту, основной задачей которого является привлечение средств в государственный бюджет для оказания финансовой поддержки Вооруженным силам Украины.

При этом, по данным Минфина, особенно активно казначейские обязательства покупали жители Киева и области, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Львовской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Сумской областей.

Как сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн грн для физических лиц.

«Ощабанк» начал продажу обязательств населению 21 мая. Средства от продажи этих бумаг в размере 100 млн грн будут направлены на покупку бронетранспортеров и бронежилетов. Потребности украинской армии в финансировании, согласно оценкам Минфина на основании полученных запросов, составляют 12 млрд грн.