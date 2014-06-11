Индекс S&P 500 передал Dow Jones эстафету рекордов

Инвесторов напугал чрезмерный рост американских фондовых рынков за последнее время, однако это не помешало индексу Dow Jones Industrial Average установить новый рекорд, сообщают Вести.Экономика.

Бумаги крупнейшего в мире онлайн-аукциона eBay Inc. подешевели на 2,7% после известия о том, что глава системы электронных платежей PayPal Дэвид Маркус переходит на работу в Facebook Inc., где он возглавит бизнес по обмену сообщениями. При этом акции Facebook подорожали на 4,6% до максимального уровня с марта этого года.

Котировки сети магазинов по продаже электроники RadioShack Corp. рухнули на 10%, после того как она сообщила о квартальном убытке.

Тем временем капитализация фармкомпании Receptos подскочила на 36,78% на фоне успешных клинических испытаний ее препарата против множественного склероза.

На позитивную динамику американских площадок повлияли данные о запасах товаров на складах в США. Они в апреле этого года увеличились в месячном выражении на 1,1%, говорится в сообщении Министерства торговли США. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста показателя на 0,6%.

Говоря о макростатистике, стоит упомянуть данные о росте числа вакансий в экономике США. Показатель вырос в апреле почти до максимума за 7 лет на фоне восстановления рынка труда страны и экономики в целом.

Количество незанятых рабочих мест в апреле увеличилось на 289 тыс. до 4,46 млн - максимума с сентября 2007 г., сообщило министерство труда. В то же время число увольнений с работы также возросло.

С 11 апреля индекс Standard & Poor's 500 прибавил 7,4% после публикации позитивной макростатистики, свидетельствовавшей о том, что экономика страны оправилась после суровой зимы. При этом последние 4 сессии индекс обновлял исторические максимумы. Теперь капитализация входящих в него компаний в 16,5 раз превышает их прибыль, тогда как в начале февраля это соотношение равнялось 14,8.