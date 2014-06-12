Нацбанк в мае купил гособлигаций на 12,45 млрд гривень

Национальный банк Украины в мае текущего года приобрел в собственность государственные облигации Украины на 12,45 млрд грн, продажу ценных бумаг из своего портфеля НБУ не проводил, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, с начала года регулятор приобрел в собственность гособлигации на 43,6 млрд грн и 5 млн долл. и не проводил операции по продаже ценных бумаг Украины из своего портфеля.

Нацбанк также сообщил, что в мае не проводил операций по покупке и продаже гособлигаций Украины через механизм двусторонней котировки.

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Согласно сообщению регулятора, по результатам аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма в национальной валюте, проведенных в мае, в госбюджет поступило 2,3 млрд грн (с начала года – 23,6 млрд грн), в иностранной валюте – 0,25 млрд долл. (с начала года – 0,45 млрд долл.). Средневзвешенная доходность ОВГЗ в национальной валюте при их первичном размещении в мае составила 16,38% годовых (с начала года – 13,52%), в иностранной валюте – 3% (с начала года – 3,88%).

Также сообщается, что погашение и выплата дохода по ОВГЗ проводились своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 34,25 млрд грн, в том числе погашение – 22,7 млрд грн, выплата купонного дохода – 11,55 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в апреле текущего года приобрел в собственность государственные облигации Украины на 4,9 млрд грн. По результатам аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма в национальной валюте, проведенных в апреле, в госбюджет поступило 7,1 млрд грн (с начала года – 21,3 млрд грн), в то время как аукционы по размещению ОВГЗ в долларах не состоялись.