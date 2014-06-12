Суд подтвердил законность приватизации «Донбассэнерго»

Окружной административный суд Киева полностью отказал Генеральной прокуратуре Украины в удовлетворении ее иска о признании недействительными приватизационного конкурса и его результатов по продаже 60,8% госпакета акций энергогенерирующей компании «Донбассэнерго», таким образом подтвердив законность приватизации госпакета данного предприятия.

Информация об этом содержится в Едином государственном реестре судебных решений.

Данное решение было принято Окружным административным судом Киева 13 мая т.г.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура обратилась в Окружной административный суд Киева с иском к Кабинету министров Украины, Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ), в котором просила признать недействительными приватизационный конкурс и его результаты по продаже 60,8% госпакета акций «Донбассэнерго».

В частности, Генпрокуратура просила признать недействительными распоряжение Кабмина и приказ ФГИУ, касающиеся утверждения условий продажи «Донбассэнерго», все решения Фонда госимущества, касающиеся проведения и утверждения результатов данного конкурса, и пр.

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Справка УНИАН. 21 августа 2013 года Фонд государственного имущества Украины признал "Энергоинвест Холдинг" (Донецк) победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго".

"Энергоинвест Холдинг" предложил за пакет акций наивысшую цену в 718,92 млн грн, что на 77,9 млн грн больше его начальной цены.

Бизнесмен Игорь Гуменюк является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг».