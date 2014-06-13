Фонд госимущества не смог продать 5% акций "Харьковоблэнерго"

Намеченные на сегодня, 13 июня, аукционные торги на фондовой бирже ПФТС по продаже 5% акций "Харьковоблэнерго" не состоялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей, сообщил УНИАН представитель Фонда государственного имущества Украины.

Начальная цена пакета составляла 75 млн 624 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года Кабинет министров Украины передал Фонду государственного имущества Украины для последующей приватизации пакеты акций пяти облэнерго, среди которых 65,001% «Харьковоблэнерго». ФГИУ рассчитывал в феврале 2014 года провести приватизационный конкурс, однако углубление политического кризиса в стране приостановило данный процесс.

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«Харьковоблэнерго» владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Харьковской области, обслуживает их и поставляет электроэнергию конечным потребителям региона.

Государству в лице НАК «Энергокомпания Украины» принадлежит 65% акций «Харьковоблэнерго», Garensia Enterprises Limited (Кипр) – 28,84% акций.