Российский фондовый рынок рухнул. Акции "Газпрома" уже потеряли более 2%

Российский рынок акций на открытии торгов в понедельник, 16 июня, рухнул на 2,7%.

Согласно данным Московской биржи, индекс ММВБ уже упал на 2,11% и составил 1469,44 пункта.

Индекс РТС снизился на 2,71%, до 1337,54 пункта.

При этом стоимость акций «Газпрома» падает более чем на 2,15%.

Причина происходящего - заявление «Газпрома» о введении режима предоплаты для Украины за поставки газа.

Читайте также"Газпром" ввел для Украины предоплату за газКроме того, на прошлой неделе президент США Барак Обама заявил, что подписал распоряжение, которое позволяет США ввести санкции в отношении ключевых секторов российской экономики.

Читайте такжеВ США хотят новых санкций против РФ"Россия должна знать, что дальнейшая эскалация только усилит ее изоляцию от международного сообщества. Мы продолжим укреплять коллективную безопасность НАТО и будем сотрудничать с Европой по экономической, энергетической безопасности", - отметил президент США.