Украинские акции на Варшавской бирже продолжают расти

Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG Ukraine на прошлой неделе вырос еще на 3,8%, поднявшись до самого высокого уровня с начала апреля текущего года в районе около 370 пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, мотором роста украинского индекса, как и неделей ранее, стали акции входящего в "голубые фишки" Kernel, которые подорожали на более, чем 8%.

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Бумаги компании на прошлой неделе достигли максимального своего значения с конца февраля текущего года, отработав потери, наступившие после присоединения Крыма Российской Федерацией. На закрытии в пятницу акции Kernel, которая является крупнейшей украинской фирмой на ВФБ, стоили почти 34 злотых при достигнутом максимуме последних пяти сессий в 35 злотых (1 долл. = 3 злотых).

Ростом прошлую неделю закончили бумаги еще трех из восьми котирующихся украинских компаний на Варшавской бирже: Agroton (+12,8%), Milkiland (+12,5%) и Coal Energy (+2,3).

Больше всего подешевели акции одного из крупнейших в Украине производителей яиц Ovostar Union, потерявшие 2,7% на фоне 0,2-0,3% минуса Astarta, IMC, KDM Shipping.

Украинский индекс, который неделей ранее поднялся на более 6% после более 7% роста за первые пять сессий текущего месяца, на прошлой неделе вырос на фоне негативной динамики основных индикаторов польского фондового рынка. Польские "голубые фишки" потеряли 1,2% на фоне 0,9% снижения индекса всего рынка WIG.

WIG Ukraine закончил торги пятницы на уровне 373,51 пункта.

Как сообщал УНИАН, индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже начал расти после уверенной победы уже в первом туре предпринимателя и проевропейского политика Петра Порошенко на выборах в конце мая - на фоне надежд на стабилизацию ситуации в Украине.

В марте из-за захвата Крыма Россией украинский индикатор рухнул до менее 300 пунктов, что стало исторически самым низким значением с момента запуска украинского индекса в мае 2011 года с базового уровня 1000 пунктов.