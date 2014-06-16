На украинском фондовом рынке усилилось падение

На украинском фондовом рынке к середине дня усилилось падение на фоне разгорающегося конфликта в газовой сфере между Украиной и Россией, а также продолжения напряженности на востоке Украины. Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс украинских акций UX по состоянию на 13:15 снизился на 2,48% - до 1204,92 пунктов.

Общий объем сделок составил 7,66 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 4,5 млн грн. Среди лидеров снижения – акции Алчевского меткомбината (-3,7%), «Райффайзен Банка Аваль» (-3,49%), Авдеевского коксохима (-3%).

На российском фондовом рынке также наблюдается снижение – индекс РТС снизился на 1,11%, индекс ММВБ – на 0,43%. При этом акции «Сбербанка» снизились на 4%, «Газпрома» - на 1%.