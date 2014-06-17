Фонд госимущества не смог продать 25% акций «Сумыоблэнерго»

Намеченный на сегодня, 17 июня, приватизационный аукцион на Украинской фондовой бирже по продаже 25% акций «Сумыоблэнерго» не состоялся в связи с отсутствием заявок от потенциальных покупателей, сообщил УНИАН источник в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

Начальная цена пакета была установлена ФГИУ в размере 162 млн 757 тыс. грн.

Справка УНИАН. Компания «Сумыоблэнерго» является монополистом на рынке энергоснабжения Сумской области.

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25% + 1 акция "Сумыоблэнерго" переданы, согласно постановлению Кабинета министров, Фонду госимущества для дальнейшей приватизации.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными собственниками компании являются кипрские Larva Investments Limited и UA Energy Distribution Holding, которым принадлежат 24,99% и 18,5% акций соответственно. Еще 24,99% акций принадлежат компании Bikontia Enterprises Limitet (Кипр).