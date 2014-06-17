Украинцы уже приобрели «военных» облигаций почти на 17 млн гривень

Учреждения государственного «Ощадбанка» за 27 дней – с 21 мая по 16 июня – продали «военных» облигаций на сумму 16,8 млн грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«С 21 мая по 16 июня 2014 года учреждениями Государственного сберегательного банка Украины было реализовано казначейских обязательств на сумму более 16,8 млн грн, которые поступили в бюджет и направлены на удовлетворение насущных потребностей украинской армии», – говорится в сообщении.

Министерство отмечает рост интереса украинцев к этому проекту, основной задачей которого является привлечение средств в государственный бюджет для оказания финансовой поддержки Вооруженным силам Украины.

При этом, по данным Минфина, особенно активно казначейские обязательства покупали жители Киева и области, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Львовской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Сумской областей.

Как сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн грн для физических лиц.

«Ощабанк» начал продажу обязательств населению 21 мая. Средства от продажи этих бумаг в размере 100 млн грн будут направлены на покупку бронетранспортеров и бронежилетов. Потребности украинской армии в финансировании, согласно оценкам Минфина на основании полученных запросов, составляют 12 млрд грн.