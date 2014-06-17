Украина выплатила $39 млн по евробондам 2011 года

Министерство финансов Украины осуществило очередную выплату купонного дохода в размере 39,063 млн долл. США по облигациям внешнего государственного займа 2011 года, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, купонный доход выплачен по 5-летним облигациям внешнего госзайма Украины, выпущенным в 2011 году на сумму 1,25 млрд долл. Заимствования осуществлялись по ставке 6,25% годовых.

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Как сообщал УНИАН, Минфин оценивает общие выплаты по госдолгу в 2014 году за счет средств госбюджета на уровне 140,337 млрд грн, при этом Украина намерена взять в долг в 2014 году еще 163,501 млрд грн на внутреннем и внешнем рынках.

По графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 годы.

Закон "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" устанавливает предельный уровень госдолга на 2014 год на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

