Кабмин выпустит облигации для поддержки Фонда гарантирования вкладов

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2014 год" (о финансовой поддержке Фонда гарантирования вкладов физических лиц)" (№4983).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 из 327 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Данным законом предусмотрено дополнить закон о госбюджете на 2014 год новой статьей, в соответствии с которой Кабинету министров Украины предоставляется право осуществлять выпуски облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сверх объемов, установленных дополнением 2 к данному закону, в обмен на эти облигации финансовых векселей, выданных Фондом гарантирования вкладов физических лиц, с соответствующим корректированием предельного объема государственного долга, определенного статьей 5 закона о госбюджете.

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В соответствии с законом, на объем выпущенных облигаций ОВГЗ Минфин увеличивает соответствующие показатели финансирования государственного бюджета сверх объемов, утвержденных в приложении 2 закона о госбюджете.

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