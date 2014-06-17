Доходы от "военных" облигаций не облагаются налогом - Миндоходов

Доходы, полученные по купонам сертификата казначейского обязательства “Военные”, не подлежат налогообложению и не включаются в общий доход плательщика, сообщила пресс-служба Министерства доходов и сборов, которое находится в стадии реорганизации в Государственную фискальную службу.

"При выплате физическому лицу дохода по предъявленным сертификатам казначейского обязательства «Военные», он не подлежит налогообложению и не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход такого плательщика", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что это касается как дохода, выплачиваемого «Ощадбанком» каждые шесть месяцев (сертификат содержит четыре купона), так и единовременного погашения казначейских обязательств.

Также при продаже сертификата на вторичном рынке инвестиционный доход, полученный физическим лицом, не включается в общий налогооблагаемый доход плательщика и не подлежит налогообложению.

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Как сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн грн - для физических лиц.

«Ощадбанк» начал продажу казначейских обязательств “Военные” населению с 21 мая. «Военные» казначейские обязательства выпущены Министерством финансов Украины на предъявителя в документарной форме номинальной стоимостью 1 тыс. грн, с процентной ставкой 7% годовых и выплатой купонов каждые шесть месяцев. Размер дохода по каждому купону является фиксированным и составляет 35 грн. Общий объем выпуска этих ценных бумаг составляет 100 млн грн со сроком обращения 24 месяца.

Средства от продажи этих бумаг в размере 100 млн грн будут направлены на покупку бронетранспортеров и бронежилетов. Потребности украинской армии в финансировании, согласно оценкам Минфина на основании полученных запросов, составляют 12 млрд грн.

По данным Минфина, учреждения «Ощадбанка» за 27 дней – с 21 мая по 16 июня – продали "военных" облигаций на сумму 16,8 млн грн.