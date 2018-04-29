Приватизация: новая власть – старые скандалы

После бегства экс-президента Украины Виктора Януковича в стране произошло кардинальное обновление власти. Одно из немногих, стратегически важных ведомств, которых не коснулись изменения – Фонд государственного имущества. Его по-прежнему возглавляет яркий представитель прошлого режима Александр Рябченко, который помогал «семье» Януковича и приближенным олигархам «умыкать» госсобственность. Результат его нынешней работы – в Украине приватизация, основной целью которой является наполнение казны, бьет «рекорды»: показатель поступлений в этой сфере за первые пять месяцев удручающий – 50,5 млн грн, или всего 0,3% от запланированных на текущий год 17 млрд гривен. С такими темпами продажи госактивов власти вряд ли удастся хотя бы незначительно снизить бюджетный дефицит, выросший к июню в 5 раз – до 18,5 млрд грн.

Экс-глава Фонда госимущества Александр Бондарь считает, что выполнить план по приватизации в текущем году нереально. Для получения хотя бы 10% заложенной в бюджет суммы, нужно очень серьезно поработать с привлечением инвесторов. По его словам, основная причина происходящего – даже при новой власти принципы и подходы к приватизации не поменялись. «Нет никаких заявлений, движений, изменений законодательства. Объяснить можно одним: боятся этой сферы касаться, так как нет профессионального подхода. А, скорее всего, все устраивает. И то, что происходило, будет происходить и сейчас, но только немножко в других интересах», - подчеркнул Бондарь.

Столь необходимые перемены в вопросах приватизации госпредприятий должны исходить из инициатив, в первую очередь, того ведомства, которое и отвечает за приватизацию – Фонда госимущества. Хотя, вряд ли новаторство является для ФГИ приоритетом.

«Приватизационное» досье

Вся деятельность нынешнего руководства Фонда Госимущества – скрупулезное внедрение в жизнь приватизационной политики прошлой власти. Ее принцип заключался в следующем: принятие законов, позволяющих выставлять на продажу определенные объекты; разработка условий приватизационных конкурсов только под конкретного «нужного» покупателя, исключающих конкуренцию и приводящих к тому, что госпакеты акций продаются по стоимости, не намного превышающей стартовую. Как результат, переживающий финансовый коллапс бюджет не пополняется надлежащим образом, зарубежные инвесторы отворачиваются от Украины, а финансово-промышленные группы, близкие к власти, усиливают влияние и укрепляют свои позиции. Растут империи, а проданные «императорам» предприятия, которые, зачастую, относятся к разряду стратегических, остаются без шанса на перспективное будущее. У новых собственников, на фоне отсутствия конкуренции со стороны западных инвесторов, нет стимула внедрять стандарты управления высокого качества и вкладывать средства в модернизацию приобретенных активов. Они просто выжимают последние соки из купленных задаром предприятий, не задумываясь над тем, что таким образом убивают отечественную экономику.

Именно при нынешнем топ-менеджменте ФГИ Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов и Александр Янукович делили страну на троих. Иногда это делалось завуалировано – компании «троицы» выходили на конкурс, прячась за спинами неизвестных фирм или посредников. Но, как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Государство потеряло контроль над стратегическими предприятиями бюджетоформирующих отраслей – химпрома, телекома и теплоэнергогенерации, портами и шахтами.

Посследние годы Фонд, в угоду «семьи» Януковича, чаще всего даже не пытался делать приватизационные конкурсы прозрачными и открытыми. Как результат, за все время управления ФГИ Александром Рябченко, ни разу не был выполнен план по приватизации, что продолжается и по сей день. Правда, один раз, с помощью «небольшой корректировки», план удалось перевыполнить. Так, план по приватизационным поступлениям в 2013 году составлял 10 млрд 900 млн грн. К 1 ноября он был выполнен на 9%, с учетом продажи активов «Донбассэнерго» и ряда угольных предприятий Ахметову практически по стартовой цене. Но тут на помощь пришла «корректировка»: чтобы не привлекать внимание к потерям бюджета, правительство, возглавляемое в то время Николаем Азаровым, снизило план поступлений от приватизации в 10 раз – до 1 млрд 455 млн грн. Таким образом, с учетом внесенных поправок, план был выполнен на 101,7%.

*** (По данным СМИ) Александр Владимирович Рябченко родился 25 августа 1953 года в Днепропетровске. В 1976 году окончил Днепропетровский госуниверситет (по специальности «Динамика и прочность машин»), а в 1979 – аспирантуру ДГУ. Доктор экономических наук. После аспирантуры 10 лет работал в Трубном институте, заведовал лабораторией экономических методов управления. Кстати, в этом же институте трудился выпускник Днепропетровского металлургического института Виктор Пинчук. В 1990 году Рябченко становится депутатом Днепропетровского горсовета и возглавляет там Комиссию по вопросам экономики, бюджета и финансов. В 1993 году горсовет принимает решение о создании Акционерного банка «Муниципальный банк», Рябченко становится первым председателем его правления. К тому времени Пинчук превратился в достаточно крупного и влиятельного бизнесмена, и ему понадобился банк для обслуживания потребностей его «Интерпайпа»: в итоге, он приобретает «Муниципальный банк», сменив его название на «Кредит-Днепр». Ну, а Рябченко становится народным депутатом (1994-2002 гг. 2-го и 3-го созывов ВР). 1 апреля 2010 года был назначен главой ФГИ.

«Нужный человек»

Экс-министр экономики Владимир Лановой на вопрос УНИАН, имеет ли Рябченко прямое отношение к происходящему сейчас в сфере приватизации, ответил – «однозначно, имеет». В отношении того, почему этот госчиновник продолжает оставаться на своем месте, отметил: «Те, кого не меняют, умеют доказать, что они нужны. Не успехами на работе, а другими аргументами. К примеру, своей преданностью. Фонд госимущества всегда стоит в тени и ждет, когда ему правительство или президент что-то скажут, только тогда он что-то делает. Сам Фонд ничего не инициирует. Там (в ФГИ, – УНИАН) у людей липкие руки, они наверняка хотят, чтобы и дальше к их рукам приклеивались деньги. Поэтому они и держатся за свои должности».

Лидер фракции «Батькивщина» Сергей Соболев объясняет «трудоустройство» Рябченко при новой власти тем, что по кандидатуре для его замены нет согласованного решения. «Протекцию» в данном вопросе парламентарий, впрочем, исключает. «Насколько мне известно, нет согласованной позиции по председателю Фонда. Нет голосов (нардепов, – УНИАН) пока еще. Но, несомненно, в ближайшее время будет новый глава Фонда. Среди претендентов – первый заместитель председателя ФГИ. В целом, там есть, кому работать», - говорит Соболев.

Бондарь также уверен в скорой отставке нынешнего главы ФГИ, методы работы которого продолжают усугублять положение в сфере приватизации. «Конечно, имеет значение и то, что руководителем этого центрального органа (ФГИ, – УНИАН) остался Рябченко – единственным из команды «старой» власти. Я не могу сказать, почему это так и надолго ли, кто за него поручился. В ФГИ уже заведен новый первый заместитель, возможно, в ближайшее время произойдет смена руководства, в плане исполняющего обязанности. Но то, что подходы остались старые и ничего не меняется – однозначно», - подчеркнул он.

Старт по-рябченски

Действительно, традиционные схемы продаж госактивов Фонд Госимущества в настоящее время, с усердием, продолжает соблюдать. Это продемонстрировал старт приватизационный кампании-2014 в Украине, который ознаменовался привычной, для времен правления Януковича, чередой громких скандалов. И, что самое интересное, нынешняя власть пока не реагирует на ситуацию. Хотя она ее, как минимум, дискредитирует.

К примеру, конкурс на заключение договоров аренды для беспошлинной торговли (дьюти-фри) в аэропорту «Борисполь». Он был проведен согласно «старым правилам»: никакой конкуренции, победитель – заранее договоренный. А неугодные претенденты должны быть «изолированы». Чтобы осуществить задуманное, с особым усердием выписали условия конкурса. Благодаря этой уловке, «изолированной» в данном случае оказалась швейцарская компания «Дюфри» (крупный международный оператор магазинов дьюти-фри). Не сработало даже то, что она предлагала справедливую цену за право аренды. Как результат, «Дюфри» обратилась с заявлением к властям Украины и в суд.

Еще одна «победа» ФГИ – Окружной административный суд Киева отказал Генеральной прокуратуре в удовлетворении иска о признании недействительным результатов конкурса по продаже «Энергоинвест Холдингу» 60,8% государственного пакета акций «Донбассэнерго». Таким образом, суд признал успешной операцию Рябченко по продаже этого предприятия, которая аукнулась для бюджета миллиардными потерями.

И, наконец, «сага» команды Рябченко, которая, в отличие от истории с «Борисполем», где победитель до сегодняшнего дня – инкогнито, ввела в ступор своей неприкрытой наглостью. Речь идет о крупном химическом предприятии – «Сумыхимпроме». Фонд госимущества выставил на биржевые торги 7%-ный госпакет акций предприятия. В торгах, по задумке авторов приватизационной аферы, в очередной раз должен был быть допущен только один участник. Однако, историю не удалось утаить, разразился скандал: информацию о злоупотреблениях ФГИ предали огласке представители недопущенной к аукциону компании «Бизнес-Инвест». Работники малоизвестной «Восточно-Европейской фондовой биржи» (связанной с Дмитрием Фирташем), избранной Фондом Госимущества для продажи государственных акций, блокировали участие инвестиционной компании в приватизационном аукционе – просто, под разными предлогами не принимая от «не своей» компании заявку на участие в торгах. Правда, когда скандал уже набрал обороты, и крыть было нечем, биржевые брокеры нашли отмазку – заявили, что от «Бизнес-Инвеста» на счет биржи в надлежащий срок не поступил обязательный гарантийный платеж. При этом платеж был сделан своевременно, но тут хитрых прихватизаторов подстраховал банк упомянутого Дмитрия Фирташа – «Надра» (в котором и находились счета биржи), по неизвестной причине затянувший с проводкой денег. Впрочем, все становится на свои места, если учесть, что и единственным, «правильным» претендентом, допущенным к торгам за акции «Сумыхимпрома», была компания «Будброк», также входящая в бизнес-империю находящегося в розыске олигарха...

В итоге, этот конкретный конкурс был приостановлен ФГИ и даже назначено расследование данного инцидента. Де-факто, это один из первых примеров за последние годы, когда потенциальному инвестору удалось остановить «адресную» приватизацию. И то – не факт, что остановить: время пока что играет на руку Фирташу, который может, пока тянется расследование, вести переговоры с властью для получения одобрения на попытку номер два…

УНИАН обратился с запросом в Фонд госимущества относительно результатов работы созданной рабочей группы для расследования ситуации, однако на момент написания статьи какой-либо официальной информации от представителей Фонда, его руководства получено не было. Все что удалось узнать в ФГИ по телефону, так это то, что «на данное время рабочая группа продолжает свою работу».

Между тем, всех перечисленных ситуаций можно было легко избежать, если бы на это была политическая воля. «Все один к одному как при Януковиче – скандал, отмена конкурса… Хотя все это можно было решить заранее, провести открытые биржевые торги, хотя бы единственные, чтобы продемонстрировать западным инвесторам – у нас хоть что-то изменилось. Опять мы показали свое лицо «в лучшем виде». Если есть конкуренция, нежелательный покупатель, то его нагло отсекают. Мне трудно объяснить происходящее, в частности, с «Сумыхимпромом»: почему биржа, которая связана с одним из покупателей объекта, имею в виду Фирташа – это его биржа, продает объект, а представителя других бизнесменов к торгам не пускает... Проще простого было поменять биржу, сделать прозрачным доступ к торгам, не нарываясь на скандал. Ясно, что биржа никого не пустит к торгам, кроме структур Фирташа. Это было спрогнозировано заранее», - отмечает экс-глава ФГИ Александр Бондарь.

«Старые кадры» продолжают действовать

С учетом происходящего напрашивается один вывод – ждать позитивных новостей, в частности, в сфере приватизации, не стоит. Представители «старой гвардии» об этом позаботятся. Тем более, что таковых, как, например, нынешний глава ФГИ, во власти осталось немало. Госструктуры сейчас остро нуждаются в очищении и обновлении. Вынудить кадры, которые «решают все», покинуть насиженные места, могла бы люстрация.

Однако, председатель Люстрационного комитета Егор Соболев считает, что для эффективности очищения необходим соответствующий закон, но, в любом случае, процесс обновления во власти займет немало времени.

Между тем, по словам народного депутата от ВО «Свобода» Андрея Ильенко, тот факт, что соответствующие люстрационные законопроекты даже не попадают в повестку дня парламента, свидетельствует, что большинству депутатов это не выгодно, поскольку, видимо, «в этом есть личный интерес». В этой связи, по его мнению, нынешний созыв Верховной Рады рассмотрит законопроекты о люстрации, разве что, «под давлением еще одного Майдана».

Нана Черная (УНИАН)