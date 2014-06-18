Фонд госимущества готовит «Сумыхимпром» к продаже

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к проведению приватизационного конкурса по продаже 92,75% госпакета акций «Сумыхимпрома», сообщает официальное издание Фонда госимущества «Ведомости приватизации» от 18 июня т.г.

Как отмечается в сообщении, ФГИУ в соответствии с действующим законодательством предлагает всем потенциальным покупателям принять участие в разработке конкурсных условий.

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Как сообщал УНИАН, ФГИУ 12 июня планировал выставить на Восточно-Европейской фондовой бирже два пакета акций компании «Сумыхимпром», составляющих в общей сложности 7,242% уставного фонда, однако торги были отменены в связи с жалобой одного из участников – компании «Бизнес-Инвест».

Справка УНИАН. «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.