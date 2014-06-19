Кипр вернулся на долговой рынок с евробондами на 750 млн евро

Кипр завершил вчера размещение еврооблигаций на сумму 750 млн евро со сроком погашения в июне 2019 года с доходностью 4,75%, заявил министр финансов республики Харис Георгиадис, сообщает Прайм.

"Дело сделано, Кипр вернулся на финансовые рынки", - сообщил в своем "Твиттере" глава минфина. Это произошло примерно на полтора года раньше срока, планировавшегося "тройкой" международных кредиторов (Еврокомиссия, Европейский центральный банк и МВФ). Таким образом, Кипр стал страной, которая быстрее других государств зоны евро, находившихся под действием программы финансовой стабилизации, вернулась на долговые рынки. Спрос на кипрские ценные бумаги значительно превысил ожидания: правительство ожидало выручить от их продажи около 500 млн евро.

Минфин республики ранее в этом месяце объявил о том, что пригласил пять инвестиционных банков в качестве менеджеров по размещению первого публичного выпуска евробондов после кризиса. Среди них оказался российский "ВТБ капитал", который вместе с Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC Holdings и UBS Investment Bank провел роуд-шоу кипрских евробондов для европейских инвесторов.

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Никосия вынуждена была обратиться за помощью к ЕС и МВФ в июне 2012 года. Кипр стал пятой страной ЕС, попросившей своих партнеров о помощи в борьбе с кризисом.

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Кредиторы применили к Кипру меры, включавшие "стрижку" незастрахованных депозитов и ликвидацию Кипрского народного банка, в обмен на предоставление 10 млрд евро для спасения страны от дефолта.

Эта программа финансовой стабилизации, рассчитанная на три года, успешно выполняется властями Кипра, что стало одной из предпосылок повышения международными агентствами кредитного рейтинга страны и подготовило почву для ее возврата на мировые финансовые рынки, который планировался по окончании действия стабилизационной программы в начале 2016 года.