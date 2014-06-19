ВР освободила Рябченко от должности главы Фонда госимущества

Верховная Рада Украины освободила Александра Рябченко от должности председателя Фонда госимущества Украины (ФГИУ).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 320 из 387 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов отметил, что поскольку есть предложение провести консультации по новой кандидатуре на должность председателя ФГИУ, то вопрос о назначении будет рассматриваться в другой раз.

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Александр Рябченко занимал должность председателя Фонда государственного имущества с апреля 2010 года. До этого он занимал должность директора Международного института приватизации, управления собственностью и инвестиций.

Фонд государственного имущества до сегодняшнего дня оставался одним из государственных органов, руководство которых осталось на своих должностях после смены власти в Украине.