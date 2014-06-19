ВР освободила Рябченко от должности главы Фонда госимущества
Вопрос о назначении нового главы ФГИУ будет рассматриваться в другой раз.
Верховная Рада Украины освободила Александра Рябченко от должности председателя Фонда госимущества Украины (ФГИУ).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 320 из 387 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов отметил, что поскольку есть предложение провести консультации по новой кандидатуре на должность председателя ФГИУ, то вопрос о назначении будет рассматриваться в другой раз.
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Александр Рябченко занимал должность председателя Фонда государственного имущества с апреля 2010 года. До этого он занимал должность директора Международного института приватизации, управления собственностью и инвестиций.
Фонд государственного имущества до сегодняшнего дня оставался одним из государственных органов, руководство которых осталось на своих должностях после смены власти в Украине.