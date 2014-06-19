Экс-глава ФГИУ: на Одесский припортовый завод уже есть три возможных покупателя

На Одесский припортовый завод сегодня существует три потенциальных покупателя. Это, в частности, уже ранее интересовавшиеся данным предприятием бизнес-структуры украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского, а также зарегистрированная во Франции арабско-французская компания.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН Александр Рябченко, которого сегодня, 19 июня, Верховная Рада освободила от должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

При этом он не уточнил название французской компании, отметив, что она работает на рынка сжиженного газа.

Рябченко также сообщил, что продажная стоимость ОПЗ может превысить при наличии нескольких потенциальных покупателей сумму в 5 млрд грн. «7 млрд вполне может стоить», - отметил он.

По его словам, данное предприятие необходимо в скорейшем времени выставлять на приватизацию в связи с неурегулированностью вопроса стоимости газа, занимающего большой объем в себестоимости производимой данным предприятием продукции.

Рябченко также отметил, что на данное время какие-то противоречия в отношении коллектива и менеджмента предприятия к его приватизации сняты.

В тоже время, по его словам, для выставления на продажу данного предприятия необходимо соответствующее решение Кабинета министров Украины.

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Справка УНИАН. “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ОПЗ в январе-марте 2014 года сократил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 14,5% - до 39,637 млн грн с 46,392 млн грн. Чистый доход завода от реализации продукции в первом квартале 2014 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,531 млрд грн с 1,463 млрд грн.

В 2013 году «Одесский припортовый завод» увеличил чистый убыток в 9,8 раза по сравнению с 2012 годом - до 1,144 млрд грн с 116,1 млн грн.