Украина выплатила России $73 млн купонного дохода по евробондам

Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2013 года в размере 73,333 млн долл. США, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, выплата проведена по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в декабре 2013 года на общую сумму 3 млрд долл. США с погашением в 2015 году по ставке 5% годовых.

Напомним, что на встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича в декабре 2013 года была достигнута договоренность о предоставлении Украине кредита Российской Федерации в объеме 15 млрд долл., первый транш которого в объеме 3 млрд долл. Украина получила в конце декабря 2013 года путем продажи еврооблигаций со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5% годовых.

Как сообщал УНИАН, Минфин оценивает общие выплаты по госдолгу в 2014 году за счет средств госбюджета на уровне 140,337 млрд грн, при этом Украина намерена взять в долг в 2014 году еще 163,501 млрд грн на внутреннем и внешнем рынках.

По графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 годы.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.