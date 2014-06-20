Российские фондовые индексы и рубль начали торги пятницы обвалом

Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы, 20 июня, обвалом на фоне сохранения напряженности на востоке Украины.

По данным Московской биржи, индекс ММВБ уже потерял 0,2% и находится у отметки 1491,97 пункта. Индекс РТС упал на 0,4% - до 1366,03 пункта.

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