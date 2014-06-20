Российские фондовые индексы и рубль начали торги пятницы обвалом
10:13, 20 июня 2014Фондовый рынок
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Причина - сохранение напряженности на востоке Украины.
REUTERS
Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы, 20 июня, обвалом на фоне сохранения напряженности на востоке Украины.
По данным Московской биржи, индекс ММВБ уже потерял 0,2% и находится у отметки 1491,97 пункта. Индекс РТС упал на 0,4% - до 1366,03 пункта.
Читайте такжеБюджет России не переживет снижение цен на нефть до $80 - прогноз СбербанкаРубль также снизился в начале торгов - на 3 копейки против доллара (до 34,43 рубля за доллар) и на 12 копеек против евро (до 46,90 рубля за евро).
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