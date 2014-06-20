Украинцы выкупили пятую часть выпуска «военных» облигаций

Украинцы за неполный месяц приобрели более 20 тыс. «военных» казначейских обязательств и таким образом перечислили на нужды армии более 20 млн грн, сообщил глава правления государственного «Ощадбанка» Андрей Пышный.

Напомним, что «Ощадбанк» начал продажу «военных» казначейских обязательств населению 21 мая, общий объем выпуска составляет 100 млн грн, срок обращения - 24 месяца.

«Сейчас более 20 миллионов гривен собрано в нашу армию благодаря продаже военных облигаций. За неполный месяц украинцы приобрели более 20 тысяч «военных» казначейских обязательств», - написал Пышный на свой странице в социальной сети Facebook.

Как сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн грн - для физических лиц. Средства от продажи облигаций будут направлены на покупку бронетранспортеров и бронежилетов.

Потребности украинской армии в финансировании, согласно оценкам Минфина на основании полученных запросов, составляют 12 млрд грн.