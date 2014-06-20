Кабмин поддерживает "доприватизацию" облгазов

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины поддержало планы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) по приватизации остающихся в госсобственности акций газопоставляющих и распределяющих компаний, сообщил УНИАН источник в Фонде госимущества.

В то же время, как отметил источник, Минэнергоугля пока не передало в управление ФГИУ акции планируемых к приватизации облгазов.

Всего, по оценке источника, речь идет примерно о 40 пакетах акций газопоставляющих и распределяющих компаний, общая реализационная стоимость которых может составить около 1,5 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, ФГИУ в январе т.г. принял решение выставить на продажу в текущем году госпакеты акций 39 газопоставляющих и распределяющих предприятий. При этом планировалось выставить только три контрольных пакета акций компаний - по 51% акций "Кировоград-" и "Черкассыгаз", а также 38,28% "Донецкоблгаза", все остальные пакеты были миноритарными.