Кабмин назначил Парфененко и.о. главы Фонда госимущества
У Фонда госимущества - новый руководитель.
Кабинет министров Украины своим распоряжением №569-р от 20 июня 2014 года назначил временно исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Парфененко, сообщает правительственный сайт.
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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины уже назначал в декабре 2008 года Дмитрия Парфененко, который на то время занимал пост замглавы ФГИУ, временно исполняющим обязанности председателя Фонда госимущества. Данное назначение спровоцировало конфликт между тогдашними премьер-министром Юлией Тимошенко и президентом Украины Виктором Ющенко.
Впоследствии стороны пришли к компромиссному решению - президент отменил свой указ, которым приостанавливал действие распоряжений Кабмина об освобождении и назначении на должности заместителей председателя ФГИУ. Кабмин уволил с занимаемого поста Дмитрия Парфененко в апреле 2010 года.
19 июня 2014 года Верховная Рада уволила Александра Рябченко с должности главы Фонда госимущества. Рябченко занимал должность председателя Фонда госимущества с апреля 2010 года.