Кабмин ограничил до 7 млрд гривень сумму выпуска НДС-облигаций

Кабинет министров Украины определил предельный объем выпуска облигаций внутреннего государственного займа для возвращения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость суммой 7 млрд грн.

«Установить сформированный на основе информации Министерства доходов и сборов Украины по результатам инвентаризации предельный объем выпуска облигаций внутреннего государственного займа для возмещения сумм налога на добавленную стоимость, задекларированных к возмещению до 1 января 2014 года и не возмещенных, в сумме 7 млрд грн», - говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, по оценкам МВФ, предельный объем выпуска НДС-облигаций может составить 16,7 млрд грн. Министр финансов Александр Шлапак говорил, что объем НДС-облигаций составит 16,4 млрд грн. В свою очередь, заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус ранее отмечал, что выпуск бумаг, вероятнее всего, будет осуществлен несколькими траншами, первый из которых составит 5-7 млрд грн.

Впервые о возможности выпуска НДС-облигаций в марте текущего года заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он подчеркивал, что речь идет не о казначейских векселях, а о полноценных внутренних государственных обязательствах. Первый выпуск бумаг прогнозировался уже до конца апреля на условиях аналогичных выпусков 2004 и 2008 годов.

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21 мая Кабмин принял решение выпустить НДС-облигации с номинальной стоимостью 1 тыс. грн и сроком обращения - 5 лет. Купон, ставка которого определяется на уровне учетной ставки Нацбанка, выплачивается раз в полгода вместе с амортизацией 10% основной суммы.

По мнению руководства Кабмина, НДС-облигации являются полноценными «инвестиционными бумагами», под которые каждый субъект предпринимательства может прозрачно получить средства в банковской системе Украины.

Одной из первых заявку на получение НДС-облигаций оформила швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты. Компания ожидает получить государственные облигации в счет долга по возмещению налога на добавленною стоимость на сумму 117 млн долл.