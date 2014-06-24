Слияния на энергорынке США продолжаются - Wisconsin покупает Integrys за $9 млрд

Компания Wisconsin Energy купит Integrys Energy Group за $9 млрд, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

По мнению издания, эта сделка свидетельствует о том, что слияния на американском энергетическом рынке продолжаются.

Объединенная компания получит название WEC Energy. Она будет обслуживать 4,3 млн клиентов в Висконсине, Иллинойсе, Мичигане и Миннесоте. WEC Energy станет восьмым крупнейшим поставщиком природного газа в США.

Читайте такжеОбама пригрозил Путину очередными санкциями из-за ситуации в УкраинеWisconsin Energy заплатит $71,47 за акцию Integrys, что на 17% больше, чем цена акции Integrys. Большую часть средств акционеры Integrys получат в акциях Wisconsin, еще 26% — наличными. Ожидается, что сделку закроют летом 2015 года.

Главой объединенной компании станет руководитель Wisconsin Гейл Клаппа.