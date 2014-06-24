В России подтвердили получение от Украины $73,3 млн по еврооблигациям
Средства получены в полном объеме - сообщили в Минфине РФ
Министерство финансов России подтвердило получение от Украины 73,3 млн долл. купонного дохода по еврооблигациям, выкупленным Россией в декабре 2013 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минфина РФ.
«Средства получены в полном объеме», - сообщил собеседник агентства.
Как сообщал УНИАН, 19 июня Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2013 года в размере 73,333 млн долл. США.
Напомним, на встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича в декабре 2013 года была достигнута договоренность о предоставлении Украине кредита Российской Федерации в объеме 15 млрд долл., первый транш которого в объеме 3 млрд долл. Украина получила в конце декабря 2013 года путем продажи еврооблигаций со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5% годовых