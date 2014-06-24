Капитализация страхового рынка Украины составляет 65 млрд гривень

Капитализация страхового рынка Украины на сегодняшний день составляет около 65 млрд грн, сообщил в ходе пресс-конференции и.о. главы Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Максим Поляков.

«На сегодняшний день капитализация страхового рынка составляет 65 млрд грн. Но половина этих средств на сегодняшний день находятся в векселях, акциях, и только 20% составляют ликвидные средства, которые страховщики реально могут использовать», - сказал он.

Поляков отметил, что у страховщиков существуют проблемы с использованием резервов, находящихся в банках-банкротах.

«Часть средств сегодня находится в банках, которые являются банкротами, и страховщики не могут их получить и использовать в своих резервах. Не каждая страховая компания подходила правильно и прогнозировала то, что происходит, компании не экономили, занимались демпингом - и сегодня у них возникли большие проблемы», - сказал глава комиссии.

По словам Полякова, комиссия разделила страховые компании, которые осуществляют страховую деятельность, на три группы риска.

Первая группа - высокорисковые страховщики, в которую входят 17 компаний с системными проблемами в деятельности, имеющие дефицит ликвидных средств для обеспечения текущих страховых обязательств и на которые приходит много жалоб от потребителей финансовых услуг.

Вторая группа - это среднерисковые компании, в нее входит 16 страховщиков. Это компании, которые не имеют дефицита ликвидных средств для обеспечения текущих страховых обязательств, но на них приходят жалобы от потребителей финансовых услуг. Третья - группа низкого риска, это 50 страховщиков. Компании не имеют дефицита ликвидных средств для обеспечения текущих страховых обязательств.

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Как сообщал УНИАН, страховщики Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года сократили сбор валовых страховых премий на 35,6% - до 5,267 млрд грн. Общее количество страховых компаний по состоянию на 31 марта составило 404, в том числе 61 «лайфовых» компании.