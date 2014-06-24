Минфин привлек в госбюджет 55 млн гривень

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 24 июня, привлекло в госбюджет 55,172 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек все средства в результате размещения 2-летних облигаций под 16,95% годовых, удовлетворив все три поданные заявки инвесторов.

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Как сообщал УНИАН, Минфин в ходе ОВГЗ-аукционов в июне привлек в госбюджет 4,6 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 23 июня, с начала года в госбюджет поступило 104,325 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 47,261 млрд грн, на обслуживание госдолга – 20,208 млрд грн.

По состоянию на 23 июня объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 299,175 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 185,666 млрд грн, в собственности банков - 85,307 млрд грн, нерезидентов - 16,367 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.