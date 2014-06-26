Американский фонд Oppenheimer, несмотря на санкции, инвестировал в "Газпром" $1 млн

Американский фонд инвестиционной группы Oppenheimer - Oppenheimer Quest for Value - инвестировал в бумаги "Газпрома" на фоне газового спора России и Украины, пишет "Прайм".

По состоянию на 30 апреля 2014 г., в портфеле фонда находились бумаги газовой монополии на $1 млн (около 139 000 американских депозитарных расписок). В предыдущем отчете — на 31 января — бумаг «Газпрома» у фонда не было.

Читайте такжеГосдеп США: Санкции против России уже подготовленыOppenheimer Quest for Value кроме «Газпрома» держит акции шести российских компаний: «Магнита», Eurasia Drilling, «Новатэка», Московской биржи, «Яндекса» и «Алросы». Все пакеты за отчетные три месяца незначительно увеличились.

Читайте такжеМеждународные инвесторы проигнорировали санкции Запада против России - СМИOppenheimer Developing Markets Fund — американский инвестиционный фонд открытого типа. Главная цель фонда — оценка капитала. Фонд в основном инвестирует в обыкновенные акции эмитентов стран с развивающейся экономикой. Oppenheimer Funds, Inc., его дочерние и связанные компании, на конец сентября 2013 года управляли активами на 186,4 млрд долларов.