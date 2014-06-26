Британский банк Barclays обвинили в махинациях при торгах акциями

Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила обвинения в нарушении правил проведения торгов британскому банку Barclays. Об этом заявил генеральный прокурор штата Эрик Шнайдерман, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, Barclays на своей закрытой площадке для торгов ценными бумагами, гарантирующей анонимность всем участникам и именуемой "темным пулом", предоставлял привилегии так называемым высокочастотным трейдерам. Они используют при проведении сделок специализированные компьютерные системы, что позволяет им совершать десятки тысяч операций за доли секунды. Это ставит в неравные условия остальных участников торгов.

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Как сообщил властям один из бывших сотрудников Barclays, банк обещал клиентам своей закрытой торговой площадки предоставить защиту от высокочастотных трейдеров. Вместо этого финансовый институт, как отметил прокурор, не только скрывал данные о том, сколько трейдеры покупают и продают ценных бумаг, но и поощрял их участие.

Ранее Шнайдерман призвал реформировать фондовые рынки для того, чтобы закрыть лазейки, позволяющие давать высокочастотным трейдерам преимущества в ущерб другим инвесторам. Особое внимание, в частности, он предлагал обратить на "темные пулы", поскольку информация о ходе торгов на данных площадках остается тайной до их закрытия, что позволяет недобросовестным организаторам проводить разного рода махинации.