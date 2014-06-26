Международные финорганизации могут использовать счета в гривне для операций с облигациями

Постановление Национального банка Украины, которым регулируется вопрос открытия в банках текущих счетов в иностранной валюте и в гривнях для международных финансовых организаций, вступило в силу, сообщается на сайте НБУ.

Постановление устанавливает порядок открытия и использования счетов международных финансовых организаций, а также изменяет порядок иностранного инвестирования в Украину.

В частности, режим текущих счетов международных финансовых организаций в гривнях предусматривает возможность их использования для операций, связанных с эмиссией облигаций на территории Украины, а также для операций с резидентами по кредитным договорам, договорам займа, договорам гарантии/поручительства в гривнях.

Как сообщал УНИАН, что в прошлом году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил о намерении предоставить Украине 25-30% от общего объема финансирования в гривне. Для финансирования инвестиционных проектов в Украине ЕБРР планировал привлекать ресурсы в национальной валюте посредством публичного размещения облигаций, и эксперты банка разработали соответствующий законопроект.

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Напомним, президент Украины подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно эмиссии облигаций международных финансовых организаций», позволяющий международным финансовым организациям выпускать облигации в гривне, в июле пришлого года.

В свою очередь, Национальный банк постановлением от 17 мая разрешил ЕБРР кредитование украинских предприятий в гривне.