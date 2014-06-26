Инвесторы на фондовом рынке ожидают результатов саммита ЕС в Брюсселе – эксперт

Инвесторы на фондовом рынке ожидают результатов саммита Европейского Союза в Брюсселе, где первым пунктом на повестке дня значится подписание экономической части соглашения об ассоциации с Украиной, говорится в аналитическом отчете риск-менеджера инвесткомпании Dragon Capital Дмитрия Михайлусенко.

«В случае, если никаких сюрпризов не случится во время подписания, то для местного рынка это может стать неплохой поддержкой на текущих отметках, откуда инвесторы с присущей им осторожность могут проявить чуть больше инициативы и ускорить набор позиций», - говорится в отчете.

В отчете также отмечается, что на торгах 25 июня активность на украинском фондовом рынке была ниже обычного. «Из-за неопределённости, внутриполитических передряг и ситуации с энергетическим кризисом, инвесторы пока не спешат выставлять на покупку крупные лоты, выжидая более чётких сигналов для участия в рынке», - говорится в отчете. По мнению Михайлусенко, «проблема даже не в наличии денежных средств, потому что они есть и заготовлены для сиюминутного приобретения, а скорее в отсутствии идеи».

Как сообщал УНИАН, индекс UX вчера завершил торги в «красной» зоне, снизившись на 0,09%. На торгах в четверг индекс UX по состоянию на 10:50 повысился на 0,36% - до 1237,00 пунктов. При этом торги сегодня проходят на рекордно низких объемах.