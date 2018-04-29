Империя Фирташа: уничтожить нельзя оставить

Власть Украины сейчас сдает экзамен за жизнеспособность – помимо того, что переживает очень сложный, но необходимый процесс очищения, она должна реализовать масштабные евроинтеграционные реформы, призванные имплементировать европейские стандарты и право в наши реалии – согласно Соглашению об ассоциации с ЕС. Нововведения затронут как социум, так и экономику. И что самое важное – поставленные задачи нужно выполнить, не повторив ошибок «черного» прошлого, полностью искоренив созданную режимом Януковича и до основания пронизанную коррупцией систему, когда вся страна фактически работала на «семью». А она тем временем получала миллиардные барыши, разоряла целые регионы, приобретала за бесценок госсобственность, причем в стратегических областях экономики. Новой власти предстоит разрушить империи приближенных «к телу» олигархов, возродить доведенные ими «до ручки» предприятия. И главное – вернуть государству все то, что у него украдено.

Эксперты полагают, что у новой власти все получится. «Многие «деятели» Януковича оказались преступниками, и это может привести к конфискации их имущества в пользу государства. Мы сейчас переживаем переломный момент, когда речь уже идет не об олигархах, а о преступниках, или тех лицах, которые содействовали преступной деятельности. А они являются таковыми, которые должны нести уголовную ответственность», - считает экс-министр экономики Украины Владимир Лановой.

Первые шажки

Действия властей в течение последнего времени дают надежду, что прогноз Ланового не ошибочен. Шаг за шагом идет разбирательство с одной из самых «серых» схем режима Януковича, с активами самого скандального олигарха – члена «семьи» Дмитрия Фирташа. Именно ему были за бесценок отданы крупнейшие в Европе отечественные предприятия химпрома, практически все газораспределительные и газоснабжающие компании.

Как заявил премьер-министр Арсений Яценюк, правительство будет действовать в отношении активов Фирташа так, как того требует закон и народ Украины.

Далее последовало подтверждение заявления – 5 июня Кабинет министров предупредил ЧАО «Крымский титан» о расторжении договоров аренды целостных имущественных комплексов «Иршанский государственный горно-обогатительный комбинат» и «Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат» (Днепропетровская и Житомирская обл.). Как говорится в сообщении на правительственном портале, это решение «остановит скрытый процесс приватизации» комбинатов, которые обеспечивают «Крымский титан» сырьем.

«Мы объявили курс на демонополизацию украинской экономики и на реальную борьбу с олигархией… В рамках этой работы два ГОКа, которые через сомнительную схему были отданы в аренду компаниям Фирташа, решением правительства возвращены в госсобственность», - сказал Яценюк.

Кроме того, он сообщил: «По нашим данным, компании Фирташа должны украинской энергетике около 6 млрд грн. Мы начали судебные процессы по всем долгам. Будем делать все, чтобы их вернуть в государственную собственность! Никаких запрещенных фамилий для нас нет! Все равны!».

Народный депутат (фракция УДАР), заместитель Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Павел Ризаненко считает решение правительства правильным и своевременным, оно будет способствовать пополнению бюджета. По его подсчетам, аренда за пользование Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК составляет ежегодно 108 млн грн, но реальная чистая прибыль от деятельности, которая ведется на этих двух предприятиях, согласно объемам производства и ценам 2012 года, составляла не менее 1,2 млрд грн.

Таким образом, в сфере прихватизации лед тронулся. Хотя, история имеет свойство повторяться. Последний раз у Фирташа отбирали упомянутые ГОКи в 2009 году, в то время правительство Юлии Тимошенко также не продлило срок их аренды. Но спустя два года судебных разбирательств, затеянных Фирташем, ему удалось возобновить контроль предприятий. В нынешнем случае суды также неизбежны. И пока неизвестно, чем все закончится. Тем не менее, химическая империя Фирташа имеет повод для волнений.

История «химической» империи Фирташа

Свою химпромовскую империю Фирташ создавал не один год, продвигаясь к поставленной цели, благодаря благосклонности Януковича. Именно при его содействии Фирташ заполучил в декабре 2012 года 50%+1 акция «Крымского титана» за 677,6 млн грн, увеличив тем самым свою долю до 100%. Покупка предприятия должна была принести бизнесмену ежегодный доход не менее 2,5 млрд грн.

Контроль над предприятием готовился под Фирташа не один месяц, именно под эту покупку была расформирована ГХК «Титан Украины». Сама продажа предприятия компании Ostchem проходила в закрытом режиме, т.к. Фирташ один из двух акционеров (государство и Ostchem являлись единственными акционерами «Крымского титана», - УНИАН). То есть, Фирташ получил контроль над заводом без конкурса, лишь направив письмо в ФДМУ, на которое был дан положительный ответ. Что касается цены, то и она вызывает много вопросов. «Крымский титан» на тот период фиксировал миллионные убытки. Впрочем, как и все химические предприятия Фирташа. Эксперты объясняют это элементарным трансфертным ценообразованием, когда истинная прибыль оседает в трейдерских компаниях, а предприятия демонстрируют только убытки. Но даже по скромным подсчетам, государство потеряло на этой сделке чуть менее 2 млрд грн.

*** «Крымский титан» (г.Армянск) - крупнейший на территории Восточной Европы производитель диоксида титана, применяемого в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях. На предприятие приходится 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства. Доля двуокиси титана «Крымского титана» на российском рынке - около 30%. Также предприятие производит и другие виды химической продукции: красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос. По итогам I квартала 2014г. завод увеличил выпуск серной кислоты и диоксида титана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с расширением производства администрацией предприятия было принято решение увеличить штат работников завода на 100 человек.

Договор об аренде Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК был заключен с принадлежащим Фирташу «Крымским титаном» в 2004 году. После истечения пятилетнего срока аренды компания бизнесмена потребовала продления договоров, но власти пытались вернуть ГОКи под свой контроль. В ноябре 2013 года оба предприятия были внесены ФГИ в список подлежащих приватизации. При этом предполагалось, что государство должно получить в новых АО контрольные пакеты акций, а нынешний арендатор – стать совладельцем обоих комбинатов. После долгих судебных разбирательств дело закончилось заключением мирового соглашения, по которому государство согласилось продлить срок аренды до сентября 2014 года, а арендатор обязался погасить долги. В начале февраля 2014 года «Крымский титан» полностью оплатил ФГИ задолженность по арендной плате.

*** Иршанский ГОК осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн. Вольногорский ГМК ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.

Потеря ГОКов для Фирташа означает крах «Крымского титана», который лишится сырья и вынужден будет задуматься на его импортом, что решить в ближайшее время невозможно. Таким образом, Фирташ должен будет сокращать производство, и как следствие продажи упадут в разы. Сейчас на продаже пигмента он зарабатывает порядка 300 млн долларов в год, а потери от отобранных ГОКов намного выше – около 1,3 млрд ежегодно.

Не обойдут проблемы и другой химактив Фирташа - Запорожский титано-магниевый комбинат (владеет 49 % предприятия - УНИАН). Для производства ЗТМК использует ильменит с высоким содержанием титана, который добывается только на Вольногорском ГМК.

ЗТМК закрепился в сфере управления Фирташа в ноябре 2013 года, хотя в сентябре того же 2013-го Фирташ утратил статус инвестора Запорожского титано-магниевого комбината – закончился договор с ФГИ. На сегодняшний день Фирташ владеет 49% акций предприятия, 51% остался у государства. На такой манер было создано ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат». Сделка также была осуществлена по заниженной стоимости актива, специальная оценка комбината была проведена перед самой продажей и, конечно, конкурс состоялся без «лишних глаз». Позже спецкомиссия Верховной Рады по вопросам приватизации рекомендовала правительству отменить соглашение с Фирташем по Запорожскому титано-магниевому комбинату, так как она усиливает монопольное положение группы DF.

***ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Проектная мощность комбината - 20 тысяч тонн в год. Доля компании на мировом рынке губки – около 4,5% в 2012 году, выручка за девять месяцев 2012-го – $97 млн.

Но пока компания Фирташа спокойна за ситуацию с ЗТМК. Как сообщили УНИАН в пресс-службе DF, «договор никто не разрывал, создано ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат», у нас 50% - 1 акция. В рамках ООО есть трехлетний период, в течение которого должны быть внесены определенные инвестиции, в договоре прописано, там все идет по плану. Проблем никаких нет».

Но вот с «Крымским титаном» они есть. Особенно с учетом оккупации полуострова Россией. Причем в этой истории Фирташ ведет двойную игру.

Крымский синдром

Лишение ГОКов «Крымского титана» связано не только с «темной» приватизационной историей, но и с месторасположением предприятия – он находится на оккупированной Россией территории.

Как отмечает Ризаненко, особые риски несет тот факт, что Российская Федерация заставляет вести хозяйственную деятельность в аннексированном Крыму в соответствии со своим законодательством, безвозмездно присваивая украинскую собственность.

Действительно, нелегитимный и.о. премьер-министра аннексированного Крыма Сергей Аксенов неоднократно заявлял о желании властей полуострова национализировать собственность как государства Украина, так и украинских олигархов. В частности, он публично призвал Фирташа провести перерегистрацию своих крымских предприятий в соответствии с российским законодательством, иначе в отношении заводов могут быть применены санкции, вплоть до введения внешнего управление. К месту отметить: Group DF приносит Крыму 60% ВВП.

Несмотря на угрозы, в конце апреля юридический адрес комбината был перерегистрирован с Крыма на Киев. Но уже в мае в DF заговорили о возможных проблемах со стороны оккупационных властей. Видимо, поэтому в ряде российских СМИ появилась информация о том, что Фирташ начал процесс регистрации «Крымского титана» в РФ.

В пресс-службе DF УНИАН сообщили, что «Крымский титан» остается зарегистрированным в Киеве. На вопрос – предприятие не отбирают, ответили: «Пока никаких проблем нет». Что касается налогов, то они за весенние месяцы были направлены в казну Украины.

Тем не менее, проблемы у Фирташа в Крыму есть, и это подтверждает его активная работа по поводу возобновления экономического сотрудничества Украины с аннексированным Крымом. «Во-первых, нам необходимо сохранить Крым как рынок сбыта. Во-вторых, нужно не потерять производственные связи между предприятиями материка и полуострова. В-третьих, украинским бизнесменам, которые работают в Крыму, нужно сохранить рынки сбыта в Украине, Европейском Союзе, США для того, чтобы их не вынудили продать их бизнес россиянам», – заявил Фирташ в качестве главы Федерации работодателей Украины в ходе заседания Совета ФРУ.

Озадачена и Россия ситуацией с предприятиями Фирташа в Крыму. Уполномоченный президента РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов уже доложил Путину -«Крымский титан» может быть остановлен в случае прекращения поставок сырья из Днепропетровской и Житомирской областей Украины.

Что ж, Киев сработал верно – и опального олигарха прищучили, и Россию, которая надеялась умыкнуть доходы украинских предприятий в Крыму, осадили. Тем не менее, останавливаться на этом нельзя. В сфере приватизации необходимо навести порядок. Пусть и банально звучит, но зло должно быть наказано. Как, например, принято на Западе. Там с Фирташем не церемонятся, на его миллиардное состояние скидку не делают. США обвинили его в создании преступной группировки и отмывании средств. Счета Фирташа заморожены по требованию ФБР. Установлено, что с Фирташем связаны полторы сотни, преимущественно оффшорных, компаний по всему миру и 41 банковский счет. ФБР требует, чтобы все средства на счетах и все фирмы, на которые оформлены крупные промышленные активы, СМИ и недвижимость во всем мире были конфискованы в пользу Соединенных Штатов. Думаю, нашим властям нужно следовать цивилизованным принципам и активно отстаивать свою позицию, демонстрируя таким образом мировому сообществу – в Украине все изменилось, мы очистились и стали открытыми.

Кстати, пока остается нетронутой газовая империя Фирташа, в которой недвусмысленно прослеживается рука «Газпрома». Но это другая история.

Нана Черная (УНИАН)