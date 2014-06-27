На украинском фондовом рынке наблюдается уверенный рост

На украинском фондовом рынке на торгах в пятницу отмечается уверенный рост – индекс украинских акций UX повысился на 1,23% - до 1249,20 пунктов, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 3,4 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 3,1 млн грн.

Среди лидеров роста – акции «Уксоцбанка» (+2,92%), Енакиевского метзавода (+2,19%).

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На российском фондовом рынке наблюдается разнонаправленное движение – индекс ММВБ снизился на 0,10%, индекс РТС вырос на 0,13%.

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На европейских фондовых площадках также наблюдается повышение – индекс FTSE 100 повысился на 0,32%, индекс Dax – на 0,23%.