Минфин планирует провести в июле пять ОВГЗ-аукционов

Министерство финансов Украины планирует провести в июле пять аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1, 8, 15, 22 и 29 июля, сообщается на сайте министерства.

Согласно графику проведения аукционов, Минфин после месячного перерыва намерен возобновить размещение валютных облигаций и на одном из аукционов 22 июля предложить инвесторам 2-летние облигации в долларах США.

Также запланировано размещение гривневых облигаций. На первом аукционе 1 июля, а также на третьем 15 июля и пятом 29 июля, Минфин предложит инвесторам гривневые облигации сроком обращения 3 и 6 месяцев, 2 и 5 лет. На втором и четвертом аукционах, 8 и 29 июля, - сроком обращения 3 и 6 месяцев, 2 года.

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Как сообщал УНИАН, Минфин в ходе ОВГЗ-аукционов в июне привлек в госбюджет 4,7 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.