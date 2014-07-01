Украинские акции на Варшавской бирже снова подешевели

Индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG Ukraine завершил торги прошлой недели снижением на 0,8%.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, в конце недели индекс поднялся на 1,4%, чего, однако, оказалось недостаточно для того, чтобы отработать потери в первые дни недели.

В то же время, снижение украинского индикатора оказалось меньшим, чем главных индексов польского фондового рынка, которые потеряли 2,3-2,5%.

На прошлой неделе среди ныне котирующихся восьми украинских компаний на главной площадке польской биржи больше всего подешевели акции угледобывающей Coal Energy (-6%), а также двух крупнейших украинских эмитентов на ВФБ - Astarta и Kernel - на 3,6% и 0,2% соответственно.

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Другие компании, кроме сохранившей свою капитализацию на том же уровне KDM Shipping, подорожали в пределах 1,3-5,6%. Лидером роста стали бумаги Milkiland.

WIG Ukraine завершил торги пятницы на уровне 366,16 пункта.

Как сообщал УНИАН, предыдущую неделю украинский индекс завершил снижением на около 1% после стремительного роста в предыдущие несколько недель на фоне избрания уже в первом туре нового президента Украины, в котором аналитики увидели надежду на скорое завершение кризиса на Донбассе.