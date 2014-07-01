Украинские акции на Варшавской бирже снова подешевели
При этом снижение украинского индикатора оказалось меньшим, чем падение главных индексов польского фондового рынка.
Индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG Ukraine завершил торги прошлой недели снижением на 0,8%.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, в конце недели индекс поднялся на 1,4%, чего, однако, оказалось недостаточно для того, чтобы отработать потери в первые дни недели.
В то же время, снижение украинского индикатора оказалось меньшим, чем главных индексов польского фондового рынка, которые потеряли 2,3-2,5%.
На прошлой неделе среди ныне котирующихся восьми украинских компаний на главной площадке польской биржи больше всего подешевели акции угледобывающей Coal Energy (-6%), а также двух крупнейших украинских эмитентов на ВФБ - Astarta и Kernel - на 3,6% и 0,2% соответственно.
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Другие компании, кроме сохранившей свою капитализацию на том же уровне KDM Shipping, подорожали в пределах 1,3-5,6%. Лидером роста стали бумаги Milkiland.
WIG Ukraine завершил торги пятницы на уровне 366,16 пункта.
Как сообщал УНИАН, предыдущую неделю украинский индекс завершил снижением на около 1% после стремительного роста в предыдущие несколько недель на фоне избрания уже в первом туре нового президента Украины, в котором аналитики увидели надежду на скорое завершение кризиса на Донбассе.