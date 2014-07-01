Фонд госимущества должен реально отстаивать государственные интересы - эксперт

ФГИ Украины необходимо качественно усилить работу в вопросах защиты интересов государства. Такую точку зрения высказал вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав Бутко, комментирую ситуацию, сложившуюся вокруг санации ПАО «Сумыхимпром», 100% акций которого находится в государственной собственности.

«Вызывает, по меньшей мере, удивление тот факт, что в комитете кредиторов государственного предприятия «Сумыхимпром» не нашлось места представителю собственника предприятия – государства. Сложно представить, каким образом государство, владеющее «Сумыхимпромом», намеревалось отстаивать свои интересы при банкротстве и санации одного из гигантов отечественной химической промышленности», - считает В.Бутко.

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Государству в лице Фонда госимущества Украины необходимо добиться назначения своего представителя в комитет кредиторов ПАО «Сумыхимпром», так как без этого не приходится надеяться на то, что при санации предприятия будут учтены государственные интересы. В том числе и потому, что, как сообщалось в СМИ, предприятие имеет крупную задолженность по кредитам перед банковскими учреждениями, среди которых есть государственный «Укрэксимбанк». И вероятность возврата этих кредитов далека от высокой.

«Новое руководство ФГИ на примере ситуации с банкротством и санацией «Сумыхимпромом» имеет возможность продемонстрировать – насколько оно намерено в своей работе руководствоваться интересами государства», - резюмировал вице-президент Центра исследований корпоративных отношений В.Бутко.