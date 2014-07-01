Минфин привлек в госбюджет 340 млн гривень на плановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 1 июля, привлекло в госбюджет 339,833 млн грн, сообщается на сайте министерства.

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Согласно сообщению, Минфин привлек все средства в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 3 месяца под 12% годовых, удовлетворив две поданные заявки инвесторов.

Также инвесторы подали по одной заявке на приобретение гривневых ОВГЗ сроком обращения 6 месяцев и 14 дней, но Минфин оставил их без удовлетворения.

На приобретение 2 и 5-летних гривневых облигаций инвесторы не подали ни одной заявки.

Как сообщал УНИАН, Минфин в ходе ОВГЗ-аукционов в июне привлек в госбюджет 4,7 млрд грн. В июле Минфин планирует провести еще четыре аукциона по размещению ОВГЗ - 8, 15, 22 и 29 июля.

По оперативным данным Госказначейства на 1 июля, с начала года в госбюджет поступило 104,386 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 47,979 млрд грн, на обслуживание госдолга – 20,846 млрд грн.

По состоянию на 27 июня, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 298,750 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 186,166 млрд грн, в собственности банков - 84,807 млрд грн, нерезидентов - 16,430 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн или 43,6% ВВП.