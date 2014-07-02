Минфин сегодня попытается внепланово продать 5-летние гривневые ОВГЗ

Министерство финансов Украины анонсировало на сегодня, 2 июля, проведение внепланового аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), в ходе которого инвесторам будут предложены 5-летние облигации в гривне, сообщается на сайте министерства.

Напомним, что ранее Минфин планировал провести в июле пять аукционов по размещению ОВГЗ – 1, 8, 15, 22 и 29 июля, а в ходе вчерашнего планового аукциона (во вторник, 1 июля) привлек в госбюджет 339,833 млн грн.

«Минфин рефинансировал немногим более пятой части всех завтрашних выплат, которые составят около 1,5 млрд гривень, скорее всего, рассчитывая осуществить выплаты за счёт доходов бюджета. Тем не менее, в случае недостаточности средств бюджета для выплат, не исключено проведение внеочередного аукциона с привлечением отечественного QE», - прокомментировал итоги вчерашнего аукциона старший финансовый аналитик группы «Инвестиционный Капитал Украина» Тарас Котович.

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Справка УНИАН. По оперативным данным Госказначейства на 1 июля, с начала года в госбюджет поступило 104,386 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 47,979 млрд грн, на обслуживание госдолга – 20,846 млрд грн.

По состоянию на 27 июня, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 298,750 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 186,166 млрд грн, в собственности банков - 84,807 млрд грн, нерезидентов - 16,430 млрд грн.

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Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн или 43,6% ВВП.