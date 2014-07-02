Украина за шесть месяцев выполнила годовой план приватизации только на 0,3%

Поступления от приватизации в январе-июне 2014 года составили 51,5 млн грн или всего 0,3% от запланированных на этот год поступлений от приватизации, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Фонд госимущества за первое полугодие т.г. также перечислил в государственный бюджет от аренды госимущества 477 млн грн, что составляет более 60% годового плана.

Поступления от дивидендов с госсобственности по итогам января-июня т.г. составили 222,6 млн грн.

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Справка УНИАН. В соответствии с утвержденным на 2014 год государственным бюджетом, от приватизации планируется получить 19,4 млрд грн, от аренды до конца года планируется получить 794 млн грн. План поступлений от дивидендов на этот год не установлен.

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