Центробанк РФ продал половину своих акций Московской биржи за $470 млн

Таким образом, были размещены все участвовавшие в SPO бумаги - 11,75 процента капитала - с дисконтом несколько менее 10 процентов ко вчерашней рыночной цене, а объем привлечения, по подсчетам Рейтер, составил почти $470 миллионов.

По словам источников Рейтер, книги заявок были переподписаны. Один из источников, близких к размещению, сказал, что несколько более, чем в два раза. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов также подтвердил переподписку, отметив, что заявки были в диапазоне от 60 до 65 рублей, а также и неконкурентные (без цены).

Среди покупателей был один крупный - РФПИ, который принял также участие в IPO биржи в начале прошлого года.

Кроме того, в размещении приняли участие и иностранные институциональные инвесторы, включая суверенные фонды. По словам источника, близкого к размещению, заявка РФПИ превышала $100 миллионов.

РФПИ сегодня официально подтвердил, что участвовал в покупке акций биржи в консорциуме с институциональными инвесторами из Китая, Сингапура, ОАЭ, Катара, США, Великобритании и Германии. Объем участия не раскрывается.

Швецов говорит, что больше 10 процентов аллокации пришлось на американских инвесторов, порядка 15 процентов - на азиатских, около 33 процентов - на европейских.

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По данным Московской биржи на 12 мая, ЦБР владел 28,26 процента её акционерного капитала, ВЭБ - 8,395 процента, Сбербанк - 9,992 процента. Всего на тот момент было размещено 2.278.636.493 акций.

Вчера ЦБР сообщил, что принял принципиальное решение о выходе из капитала биржи до 1 января 2016 года. По итогам SPO, доля ЦБ в Московской бирже сократилась наполовину.