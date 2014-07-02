Минфин на внеплановом ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 769 млн гривень

Министерство финансов Украины в результате внепланового аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) сегодня, 2 июля, привлекло в госбюджет 769 млн грн, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в результате размещения 5-летних облигаций в национальной валюте под 14,30% годовых по единственной поданной заявке.

Как сообщал УНИАН, ранее Минфин планировал провести в июле пять аукционов по размещению ОВГЗ – 1, 8, 15, 22 и 29 июля, а в ходе вчерашнего планового аукциона 1 июля привлек в госбюджет 339,833 млн грн.

По оперативным данным Госказначейства на 1 июля, с начала года в госбюджет поступило 104,386 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 47,979 млрд грн, на обслуживание госдолга – 20,846 млрд грн.

По состоянию на 2 июля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 298,197 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 186,952 млрд грн, в собственности банков - 84,331 млрд грн, нерезидентов - 16,326 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн или 43,6% ВВП.