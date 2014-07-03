Кабмин просит Раду назначить Парфененко главой Фонда госимущества

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Кабинет министров Украины просит Верховную Раду назначить Дмитрия Парфененко председателем Фонда государственного имущества Украины. Соответствующий проект постановления сегодня зарегистрирован на сайте Верховной Рады. Как сообщал УНИАН, 19 июня Верховная Рада освободила Александра Рябченко от должности председателя Фонда госимущества. Рябченко занимал должность председателя ФГИУ с апреля 2010 года. Читайте такжеУкраина за шесть месяцев выполнила годовой план приватизации только на 0,3% Позже Кабмин назначил бывшего руководителя ФГИУ Парфененко временно исполняющим обязанности председателя фонда.

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