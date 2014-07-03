Объем торгов украинскими акциями на Варшавской бирже вырос на 11%

Объем торгов акциями украинских эмитентов на главной площадке Варшавской фондовой биржи за первые шесть месяцев текущего года составил около 505 млн долл., что на 11% больше показателя первой половины прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Варшавской биржи, которыми располагает УНИАН.

Львиная доля торгов пришлась на бумаги крупнейшей украинской компании на польском фондовом рынке Kernel: инвесторы купили-продали акций компании на 360 млн долл., или на 1% меньше, чем годом ранее.

Чаще всего инвесторы также заключали сделки с бумагами сельскохозяйственного Agroton, угледобывающей Coal Energy и крупнейшего в Украине производителя сахара Astarta: объемы торгов составили от около 60 до 25 млн долл.

При этом больше всего в сравнении с первой половиной прошлого года увеличился объем торгов Coal Energy - в около 12,5 раз, до почти 30 млн долл.

Наименее ликвидными были акции судоходной компании KDM Shipping: за полгода инвесторы продали-купили ее бумаг на чуть больше, чем 200 тыс. долл., или на 75% меньше, чем годом ранее.

Объем торгов акциями других из 11 украинских эмитентов на главном рынке ВФБ составил от около 2 млн до 11,5 млн долл.

В июне объем торгов в годовом выражении снизился на около 20% до 60 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, объем торгов акциями украинских компаний на главной площадке Варшавской фондовой бирже в 2013 году вырос на 9% - до 870 млн долл.

Справка УНИАН. На Варшавской бирже котируются бумаги 13 компаний из Украины, две из которых на альтернативной площадке для меньших эмитентов - NewConnect. Первая компания из Украины вышла на польский рынок в 2006 году, а последним дебютантом стала Сereal Planet, которая вышла на альтернативный рынок ВФБ в декабре прошлого года