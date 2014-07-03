Украинский фондовый рынок cегодня снижается

Украинский фондовый рынок снижается на торгах в четверг – индекс украинских акций UX по состоянию на 12:00 опустился на 0,75% - до 1211,48 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 23 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 22,5 млн грн.

Среди лидеров снижения – акции «Укрсоцбанка» и Енакиевского метзавода.

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На российском фондовом рынке наблюдается повышение – индекс ММВБ вырос на 0,03% - до 1 514,71 пункта, индекс РТС – на 0,30%, до 1 394,61 пункта.

На европейских торговых площадках также наблюдается рост – индекс FTSE 100 поднялся на 0,32%, индекс Dax – на 0,32%.