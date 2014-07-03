Объем торгов на Украинской бирже за квартал вырос на 23%

Общий объем торгов на Украинской бирже во втором квартале 2014 года составил 1,99 млрд грн, что на 23% выше аналогичного показателя за первый квартал, но на 38% меньше объема торгов по итогам второго квартала прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общее количество сделок составило 118,6 тыс., что на 13% больше, нежели кварталом ранее.

В структуре торгов в апреле-июне т.г. на рынок акций приходилось 79% суммарного оборота на бирже, или 1,58 млрд грн, на рынок фьючерсов - 13%, или 259 млн грн, 2% на рынок опционов, или 39 млн грн, и 7% на рынки инвестиционных сертификатов, корпоративных и государственных облигаций, или 112 млн. грн. Среди наиболее существенных изменений: доля рынка акций увеличилась в течении второго квартала 2014 года на 6%; доля рынка корпоративных облигаций снизилась на 6%.

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По состоянию на 30 июня 2014 года, доля физических лиц в суммарном торговом обороте биржи составляла 39%, притом что в среднем за квартал данный показатель составлял 35%.

По итогам апреля-июня 2014 года Индекс украинских акций (Индекс UX) продемонстрировал рост на 20,30% от уровней конца 1-го квартала 2014 года; на закрытие торговой сессии 30 июня его значение составило 1226,69 пункта против 1019,72 пункта в марте. С начала года Индекс UX вырос на 34,80%.

Как отметили на Украинской бирже, индекс UX по итогам второго квартала 2014 года продолжил восходящий тренд, существенно опережая ведущие мировые биржевые индикаторы.